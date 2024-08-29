حزب الله يستهدف مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله في بيان، إنه "ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة". ‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.