حزب الله يستهدف مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية
بيروت - (د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.
وقال حزب الله في بيان، إنه "ردًا على اعتداءات العدو والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.
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