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حزب الله يستهدف مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية

03:01 م الخميس 29 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله في بيان، إنه "ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة". ‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله اللبناني بيروت المسيرات الانقضاضية
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