الجامعة العربية: لدينا خطوات للتحرك حيال ما يجري بغزة والضفة الغربية

وكالات

قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تنفذ ما يجري في غزة في الضفة الغربية لكن بشكل مختلف.

وأشار رشدي في تصريحات لـ"العربية – الحدث"، إلى أن الجامعة العربية تقوم بدور سياسي لتعبئة الرأي العام العالمي حول ما يجري في غزة، موضحا أن لديها خطوات للتحرك حيال ما يجري في غزة و الضفة في اجتماعها القادم.

وأوضح رشدي أن الولايات المتحدة انحازت إلى إسرائيل وهذا يضع الجامعة في مأزق، مؤكدا أن قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار لن يكون طوعيا بل إجباريا.

ولفت رشدي إلى أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، منوّها إلى أن الجامعة العربية تتواصل مع واشنطن و عواصم دولية فيما يخص الوضع في فلسطين.

وشدد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، على أن إيران تستفيد من القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف خاصة بها.