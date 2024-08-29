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BBC

كييف تدعو الحلفاء للوفاء بوعودهم المتعلقة بتسليم أنظمة الدفاع الجوي

12:59 م الخميس 29 أغسطس 2024

دميترو كوليبا

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بروكسل - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إنه سيحث الحلفاء على الوفاء بوعودهم بشأن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية لكييف.

وأضاف كوليبا، للصحفيين، لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "تم الإعلان عن بعض أنظمة صواريخ باتريوت ولم يتم تسليمها بعد".

وأفاد كوليبا: "سأحث جميع الشركاء الذين تعهدوا بتسليم هذه الأنظمة في نهاية المطاف."

وقال كوليبا إن "أنظمة الدفاع الجوي، مثل منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع المستخدمة على نطاق واسع أو منظومة "سامب-تي" الإيطالية، شكلت أولوية قصوى للمساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وقد وعدت عدة دول بتزويد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة".

ولكنه أوضح أن فترات الانتظار بين الإعلان والتسليم "طويلة للغاية في بعض الأحيان".

وقال كوليبا إن ذلك يلحق الضرر بالتخطيط العسكري لأوكرانيا، مضيفا أنه "لا يمكنك حساب ما يمكنك الاعتماد عليه وما لا يمكنك الاعتماد عليه".

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنظمة الدفاع الجوي
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