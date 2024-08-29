كييف: الدفاعات الأوكرانية أسقطت صاروخين و60 مسيرة روسية خلال الليل

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية هجوما على أوكرانيا باستخدام خمسة صواريخ و74 طائرة مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك وييسك.

وقال أوليشوك، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، ليلة 29 أغسطس الجاري، صاروخين روسيين موجهين من طراز كيه "إتش-59" و"كيه إتش-69"، و60 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد-131/136"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك "في ليلة 29 أغسطس، هاجم الروس أوكرانيا باستخدام ثلاثة صواريخ موجهة طراز كيه إتش-59 وكيه إتش-69، وصاروخين، يجري حاليا تحديد طرازهما، تم إطلاقها من أجواء منطقتي كورسك وبيلجورود، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136 تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك وييسك".

وقال أوليشوك إن القوات الجوية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.