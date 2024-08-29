إصابة 40 شخصا جراء الإعصار شانشان جنوب غرب اليابان

اليابان - (أ ش أ)

أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إصابة 40 شخصا على الأقل في ثلاث محافظات في أعقاب وصول الإعصار شانشان إلى جزيرة كيوشو الرئيسية في جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى للكوارث الطبيعية، في حين ألغت شركات النقل العام القطارات والرحلات الجوية، وانقطعت الكهرباء عن بعض المنازل مع تقدم العاصفة.

وتم تخفيض تحذير خاص نادر من الإعصار صدر لمعظم أجزاء محافظة كاجوشيما في وقت سابق من صباح اليوم بعد وصول الإعصار إلى اليابسة.

وسادت حالة من الاضطراب في خدمات النقل، حيث أعلنت شركة سكك حديد وسط اليابان اليوم الخميس أنها ستوقف خدمات القطارات السريعة في وسط اليابان، اعتبارا من صباح غدا الجمعة.

يشار إلى أن الإعصار قد وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي في محافظة كاجوشيما حوالي الساعة 8 صباحا.