إعلان

BBC

شركتا الاتصالات الفلسطينية تعلنان انقطاع الاتصالات والإنترنت عن جنين

11:52 ص الخميس 29 أغسطس 2024

شركة الاتصالات الفلسطينية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - (د ب أ)

أعلنت شركتا "الاتصالات الفلسطينية" و"أوريدو"، اليوم الخميس، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العملية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت الشركتان، في بيانين منفصلين اليوم، أوردتهما وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إلى تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأضافتا أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررة، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في اليوم الثاني من العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

شركة الاتصالات الفلسطينية أوريدو شبكة الإنترنت محافظة جنين جنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجهاد الإسلامي تؤكد استشهاد قائدها العسكري "أبو شجاع" بالضفة الغربية

إعلان

إعلان

* سحب وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة
* بتقنية الواقع المعزز| التقِ مع أطفال غزة النازحين إلى مصر