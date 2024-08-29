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الفلبين تخطط لشراء 40 مقاتلة مع وصول الخلاف مع الصين للمجال الجوي

11:44 ص الخميس 29 أغسطس 2024

مقاتلات

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مانيلا - (د ب أ)

تعتزم الفلبين شراء 40 طائرة مقاتلة متعددة المهام جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية، بحسب ما قاله وزير دفاعها جيلبرتو تيودورو، اليوم الخميس، في ظل الأعمال العدائية الأخيرة مع الصين في المجال الجوي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، عن وزير الدفاع قوله في جلسة استماع بالكونجرس بشأن ميزانية وزارته المقترحة لعام 2025: "قررنا أن تكون عمليات الشراء من أجل القدرات التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا".

وقال تيودورو إنه من أجل الحصول على أحكام دفاعية موثوقة، "فإن الحد الأدنى بالنسبة لنا سيكون 36 طائرة"، بما يعادل سربا ونصف السرب، بالإضافة إلى أربع طائرات احتياطية.

جدير بالذكر أن مانيلا تسعى لتعزيز قوتها الجوية، في الوقت الذي وصلت فيه التوترات مع بكين إلى المجال الجوي فوق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

الفلبين الصين جيلبرتو تيودورو
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