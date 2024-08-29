روسيا تحظر بشكل دائم دخول 92 مواطنا أمريكيا بما في ذلك صحفيون

روسيا - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو منعت بشكل دائم دخول 92 مواطنا أمريكيا، وذلك ردا على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المعادية للروس.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن الحظر ينطبق على بعض صحفيي ومراسلي الصحف الأمريكية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الوزارة: "كرد فعل على السياسة المعادية للروس التي اتبعتها إدارة جو بايدن بهدف معلن هو إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، والتي كان جزء لا يتجزأ منها عبارة عن عقوبات شاملة ضد السياسيين الروس وأعضاء مجتمع الأعمال والعلماء والمستثمرين الروس والشخصيات الثقافية والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، تم حظر دخول 92 مواطنا أمريكيا إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم".

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى المسئولين على أعلى المستويات والمستويات الأخرى في الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة ورؤساء شركات الدفاع الرئيسية والمؤسسات المالية التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة وترعى النظام في كييف، فإن "قائمة حظر الدخول" تشمل طاقم التحرير ومراسلي المطبوعات الليبرالية العالمية الرائدة المتورطين في إنتاج ونشر قصص كاذبة عن روسيا والقوات المسلحة الروسية".

وقالت الخارجية الروسية: "ردا على جنون العقوبات الذي تمارسه النخبة الحاكمة الأمريكية، ستستمر ممارسة توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لحظر الدخول بتصميم واتساق من خلال تضمين أولئك المتورطين بشكل مباشر في الأنشطة المناهضة لروسيا".

وتابعت في بيانها: "نذكر السلطات الأمريكية الحالية بأن العقاب أمر لا مفر منه على الأعمال العدائية، سواء كانت تشجع بشكل مباشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورفاقه على ارتكاب أعمال عدائية أو تمثل محاولات للتدخل في الشئون الداخلية للاتحاد الروسي".