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BBC

أوكرانيا: القوات الروسية قصفت 13 بلدة في زابوروجيا خلال الساعات الـ24 الماضية

10:42 ص الخميس 29 أغسطس 2024

الجيش الروسي

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت 13 بلدة في المنطقة 252 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس إن روسيا هاجمت 13 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح، أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 128 طائرة بدون طيار، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن خسائر مادية

هذا المحتوى من

Asha
إيفان فيدوروف زابوروجيا القوات الروسية
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