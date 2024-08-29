أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 612 ألف و390 جنديا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 612 ألف و390 جنديا، بينهم 1200 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8571 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأربعاء، و16699 مركبة قتالية مدرعة، و17549 نظام مدفعية، و1174 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و939 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14369 طائرة مسيرة، و2556 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23706 من المركبات وخزانات الوقود، و2965 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.