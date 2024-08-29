وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يبحثان هاتفيا الوضع في غزة ودعم أوكرانيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني هاتفيا الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودعا الجانبان إلى ضبط النفس لأقصى حد ممكن بين جميع الأطراف المعنية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس أن وزيري خارجية الدولتين أكدا - في سياق محادثتهما أهمية دعم الدفاعات الأوكرانية، وناقشا التعاون الأمني الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.