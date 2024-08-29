الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة نور شمس و4 من عناصر المقاومة بالضفة

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، اغتيال 5 من عناصر المقاومة الفلسطينية داخل مسجد في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه كان من بين الشهداء قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم.

وفي سياق منفصل، أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، مقتل 15 جنديا إسرائيليا في غزة والشمال خلال أغسطس وهو أحد أكثر الشهور دموية خلال الحرب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادّعى أمس الأربعاء، اغتيال ناشط رئيسي في قسم العمليات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على الحدود السورية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بوقت سابق المنطقة الحدودية واغتالت بتوجيهات استخباراتية من القيادة الشمالية فارس قاسم.

وأضاف البيان "قاسم كان مسؤولا عن بناء الخطط التنفيذية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، ولعب دورا مركزيا بتجنيد مسلحين فلسطينيين لحزب الله بغرض تنفيذ هجمات من لبنان ضد دولة إسرائيل، واستشهد بالهجوم مسلحين آخرين".

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن ضربة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة كانت تعبر نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان أمس الأربعاء أسفرت عن استشهاد ثلاثة أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي وعضو واحد من جماعة حزب الله اللبنانية