غارة إسرائيلية على غزة وسط حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية

وكالات



أفادت وسائل إعلام فلسطينية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة مكثفة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات.

الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة في القطاع، مما يعمق من معاناة المدنيين في ظل التصعيد العسكري المستمر.

في الضفة الغربية، تصاعدت الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل ملحوظ، حيث شهدت المنطقة حملات اعتقال واسعة واقتحامات متتالية. قوات الاحتلال قامت باستخدام أحد المنازل كمركز للتحقيق، مما أثار استنكارًا واسعًا بين السكان المحليين.

وفي مخيم طولكرم، اندلعت اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. الاشتباكات أسفرت عن إصابات وتضرر في الممتلكات، في وقت تستمر فيه عمليات الاحتلال في تصعيد الضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية.