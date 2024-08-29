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BBC

استشهاد فلسطيني في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل بدير البلح

03:12 ص الخميس 29 أغسطس 2024

طائرة مسيرة إسرائيلية - أرشيفية

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وكالات

استشهد فلسطيني في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بالمنزل المستهدف، فيما تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

يأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

طائرة مسيرة إسرائيلية استشهاد فلسطيني قصف طائرة مسيرة منزل بدير البلح
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