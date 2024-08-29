استشهاد فلسطيني في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل بدير البلح



وكالات

استشهد فلسطيني في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بالمنزل المستهدف، فيما تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

يأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.