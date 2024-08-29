الاحتلال يواصل قصف غزة.. شهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية مكثفة على القطاع

غزة-( د ب أ):

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليل الأربعاء/الخميس، في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف المدفعية الإسرائيلية وإطلاق النار من آليات إسرائيل وطائراتها المسيّرة على مناطق شمال غرب النصيرات، وشمال شرق دير البلح وسط القطاع.

وأصيب 5 مواطنين في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 4 شهداء إثر قصف على منطقة عريبي شمال مدينة رفح جنوب القطاع، كما نسفت قوات جيش الاحتلال مباني سكنية غرب المدينة، بحسب (وفا).

وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مدفعي إسرائيلي استهدف مدخل بلدة خزاعة، وبلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس، بحسب وفا.