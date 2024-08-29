حماس: نتنياهو يحاول إفشال خطوة الأمم المتحدة للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إفشال خطوة الأمم المتحدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وأشارت حماس، إلى أن حديث نتنياهو عن تخصيص أماكن معينة بغزة للتطعيم ضد شلل الأطفال ليس موافقة على هدنة بل تلاعب ومراوغة.

وأكدت حماس، أن سياسة نتنياهو وحكومته من شأنها إفشال خطوة الأمم المتحدة وحرمان مئات الأطفال من التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضحت الحركة، أن المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط بكل الوسائل على نتنياهو لقبول هدنة إنسانية لتطعيم الأطفال.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت إن إسرائيل وافقت على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في مناطق معينة بغزة، بغرض التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها الأربعاء، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول صفقة الأسرى، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي لم يكن جزءا من اتفاق الصفقة والمفاوضات القائمة حاليا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. وقد اتخذ القرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لغرض تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال.

وحسب ما نقلته القناة الـ13 عن مكتب نتنياهو فإن الأمر ليس هدنة كاملة أو وقف إطلاق نار بكامل القطاع، لكنه مجرد تخصيص أماكن معينة داخل القطاع وهو من سيتم تطبيق القرار عليها.