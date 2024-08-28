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صورة.. وزيرا خارجية مصر الحالي والسابق في عزاء نبيل العربي

11:23 م الأربعاء 28 أغسطس 2024
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    وزيرا خارجية مصر الحالي والسابق في عزاء نبيل العربي
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (12)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (5)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (8)
  • عرض 12 صورة
    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (6)
  • عرض 12 صورة
    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي
  • عرض 12 صورة
    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (2)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (9)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (10)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (3)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (4)
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    وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي (1)

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تصوير- هاني رجب

حضر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، والسفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، عزاء السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

وشارك عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والسفراء والفنانين في عزاء السفير نبيل العربي من بينهم الدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في عزاء وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي.

وشارك في وقت سابق العديد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة في جنازة السفير نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق بمسجد قرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية، بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

توفي نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية اليوم أثناء تواجده في الساحل الشمالي عن عمر ناهز 89 عاماً.

وزيرا خارجية مصر الحالي والسابق في عزاء نبيل العربي

عزاء نبيل العربي الدكتور بدر عبد العاطي السفير سامح شكري
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