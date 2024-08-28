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قوات الاحتلال تفجّر مسجدًا في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

11:21 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت مسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأشارت التقارير إلى اشتعال النار في مسجد أبو بكر الصديق بمخيم الفارعة عقب استهدافه من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقف ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ونوّهت "الجزيرة مباشر" نقلا عن مصادر، إلى إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال التي تقتحم مخيم الفارعة بطوباس في الضفة الغربية.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية شمالي الضفة إلى 11 قتيلا و26 جريحا.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن قرابة ألف جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية شمال الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق مخيم الفارعة طوباس الضفة الغربية العملية العسكرية شمال الضفة الغربية
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