إعلان

BBC

الأردن: توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة تصعيد خطير

11:16 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

عمان - (د ب أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف.

وقال عبر منصة إكس، "نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.

كانت إسرائيل قد شنت اليوم الأربعاء عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين، واعتقال آخرين.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.

أيمن الصفدي الحرب الإسرائيلية فى غزة إسرائيل وزير الخارجية الأردنى مجلس الأمن الدولى الضفة الغربية حركة حماس عزاء السفير نبيل العربي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تفجّر مسجدًا في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

إعلان

إعلان

أمطار تصل لرعدية ورياح وحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس
* بيان عاجل من الحكومة بشأن تعويضات المتضررين من المحاور المرورية