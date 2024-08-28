الأردن: توسيع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة تصعيد خطير

عمان - (د ب أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف.

وقال عبر منصة إكس، "نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.

كانت إسرائيل قد شنت اليوم الأربعاء عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين، واعتقال آخرين.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.