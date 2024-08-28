بالصور.. وزراء ومسؤولون وسفراء وفنانون في عزاء نبيل العربي

وكالات

شارك عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والسفراء والفنانين في عزاء السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة علي رأسهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، والسفير سامح شكري وزير الخارجية السابق.

كما شاركت الدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في عزاء وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي.

وشارك في وقت سابق العديد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة في جنازة السفير نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق بمسجد قرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية، بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

توفي نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية اليوم أثناء تواجده في الساحل الشمالي عن عمر ناهز 89 عاماً.