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BBC

بعد طلبهم إجازات.. استدعاء جنود إسرائيليين للمحاكمة العسكرية

10:40 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

50 جندي احتياط إسرائيليا ''يرفضون الالتحاق بالجيش'

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة استُدعوا لمحاكمات عسكرية بعد أن طلبوا فترات راحة بسبب الإنهاك.

وأشارت البث الإسرائيلية، إلى أنه تم تهديد الجنود بالحبس بتهمة عدم طاعة الأوامر رغم أنهم يخدمون في غزة منذ بداية الحرب.

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن عشرات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، ووقّعوا أول رسالة رفض الخدمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة، حوادث مماثلة، إذ قال موقع "والا" العبري، في فبراير الماضي، إن عائلات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في لواء "جولاني"، طالبوا وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، في رسالة بمنح أبنائهم أجازة بعد أشهر من القتال في غزة.

وأشارت عائلات الجنود في رسالتها إلى أن أبنائهم في خطر داهم وبدأ يتزايد في صفوفهم فقدان الثقة والإحساس بعدم الأمان والإحباط الكبير.

وأوضح الموقع العبري أن عائلات الجنود رفعوا عدة دعاوى ضد القيادة الإسرائيلية، إذ اشتدت الشكوك التي تساور الجنود في الميدان بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقالت العائلات في رسالتها: "إننا خائفون من الأوضاع في غزة، ولا شك أن أبناؤنا في خطر بسبب الواقع العملياتي الجديد، ولذلك، نطالبكم بالتفكير في منح وقت كبير للمقاتلين خارج القطاع، أبناؤنا يحتاجون إلى وقت كاف للتعافي والعلاج".

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