الحوثيون: 86 حالة وفاة جراء الأمطار والسيول بثلاث محافظات يمنية

صنعاء - (د ب أ)

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات جراء الأمطار وتدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وريمة، بلغ 86 شخصاً.

وقال حسين مقبولي، رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في المحافظات الثلاث، في اجتماع مع حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، "إن إجمالي الأسر المتضررة كلياً وجزئياً حتى اليوم في المحافظات، بلغ 33 ألفاً و 123 أسرة، فيما بلغ عدد الوفيات 86 شخصاً".

وأشار مقبولي إلى أن الفرق الميدانية التي تضم الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، "تواصل عملها الميداني، مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات".

وأوضح مقبولي، أن الأضرار جراء تدفق السيول لا تزال متواصلة، خاصة "وأن هناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بكثافة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية في البلاد حتى نهاية سبتمبر المقبل".

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة عليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول برئاسة النائب الأول لرئيس حكومة الحوثيين، العلامة محمد مفتاح.

في السياق نفسه، وجه مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، الحكومة ببذل أقصى الجهود الممكنة في أعمال الإنقاذ والإغاثة للمنكوبين في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، وفي بقية المحافظات التي تضررت جراء تدفق السيول.