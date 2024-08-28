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الأمم المتحدة: شاحنة مساعدات تتبعنا أُصيبت بنيران جيش الاحتلال في غزة

09:51 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

شاحنات مساعدات الأمم المتحدة أرشيفية

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وكالات

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، أن إحدى شاحناتها المحملة بالمساعدات الإنسانية أُصيبت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

واضطرت الأمم المتحدة إلى إخلاء مركز المساعدات الإنسانية التابع لها في قطاع غزة للمرة الثانية بناء على أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكر مسؤول أمس الثلاثاء.

وكان المركز الذي يضم مخازن وأماكن إقامة للموظفين قد تم نقله بالفعل قبل تقدم الجنود الإسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة في بداية شهر مايو.

وتمت إقامة المركز الجديد الذي يضم أماكن للإقامة ومكاتب وغرف لتخزين السلع الإنسانية في دير البلح في الشمال، إلا أن المركز تلقى أمرا بإخلاء المنطقة أول أمس الأحد.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف إنه على الرغم من ذلك سيتم القيام بكل ما هو ممكن للاستمرار في تقديم إمدادات الإغاثة.

ووفقا لـ(أوتشا)، صدرت أوامر منذ بدء الحرب في غزة لإخلاء نحو 90% من المناطق في القطاع.

وأضاف المتحدث أنه منذ يوم الجمعة الماضي، صدرت أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 19 حيا في شمال قطاع غزة وفي دير البلح.

وتأثرت 15 من المقار كان العاملون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وعائلاتهم يقيمون بها.

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