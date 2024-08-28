العراق: ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلب موقفاً حازماً

تونس/بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن "ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلب موقفاً حازماً وصريحاً تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة ضد المدنيين العُزّل".

وقال السوداني خلال اجتماعه في قصر قرطاج الرئاسي بتونس اليوم الأربعاء بالرئيس التونسي قيس سعيد إن "العراق يقف مع حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر "أنّ اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر مايو الماضي أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصاً في مجال السياحة وأن لدى العراق الرغبة بتشكيل مجلس أعمال مشترك مع تونس".

من جانبه، أشاد الرئيس التونسي بعمق العلاقة مع العراق وتاريخيّتها والعمل على تطويرها، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية.

وقال إن "إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين عامل مهمّ لتقوية العلاقات، وأنّ الأهداف مع العراق واحدة وهناك تطابق بموقف تونس مع الموقف العراقي إزاء ما يحصل في غزة".

وحسب البيان عقد الجانبان جولة مباحثات موسعة لبحث الملفات المشتركة في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.