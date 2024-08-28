تركيا تندد بعمليات إسرائيل العسكرية "غير القانونية" بالضفة الغربية

أنقرة - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العملية العسكرية غير القانونية التي بدأتها إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة، وتصريح وزير الخارجية يسرائيل كاتس بأن حكومته ستنقل ممارساتها في غزة إلى الضفة.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العقابية والملزمة ضد هذه التصرفات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي تتجاهل القانون الدولي تماماً، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن "سياسات الإبادة الجماعية" التي تنتهجها حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الدولي.

وأكد البيان أن الدول التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط، يجب أن تتخلى فوراً عن موقفها المخالف للقانون والضمير الإنساني.

كانت إسرائيل قد شنت اليوم الأربعاء عملية واسعة النطاق في طولكرم وجنين شمال الضفة الغربية، شملت اشتباكات بالأسلحة مع مسلحين فلسطينيين، واعتقال عدد من الفلسطينيين المطلوبين ومقتل تسعة فلسطينيين.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب"، في شمال الضفة الغربية، التي من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.