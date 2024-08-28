إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في بعض مناطق غزة (تفاصيل)

وكالات

وافقت إسرائيل على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في مناطق معينة بغزة، بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال، حسبما أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها الأربعاء، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول صفقة الأسرى، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي لم يكن جزءا من اتفاق الصفقة والمفاوضات القائمة حاليا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. وقد اتخذ القرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لغرض تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال.

وحسب ما نقلته القناة الـ13 عن مكتب نتنياهو فإن الأمر ليس هدنة كاملة أو وقف إطلاق نار بكامل القطاع، لكنه مجرد تخصيص أماكن معينة داخل القطاع وهو من سيتم تطبيق القرار عليها.