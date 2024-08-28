جيش الاحتلال يحاصر مستشفى جنين بالضفة الغربية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا على مستشفى جنين في الضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض، ظهر اليوم، حظر تجول في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حظر تجول بالحى الشرقى من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم.

إلى جانب ذلك، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في المدينة واحتجزت عددا منهم لإجراء تحقيقات ميدانية.