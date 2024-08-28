إعلان

BBC

المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر: لم نرصد تسربًا للنفط من الناقلة "سونيون"

06:26 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

الناقلة سونيون بالبحر الأحمر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر "أسبيدس"، اليوم الأربعاء، إنها لم ترصد تسربا للنفط من الناقلة "سونيون" بالبحر الأحمر.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن السفينة "سونيون" التي استهدفها الحوثيون، بدأت تسرب نفطا "على ما يبدو" قبالة سواحل اليمن.

وأكد البنتاجون في بيانه، على أن استهداف الحوثيين لسفينة "سونيون" يهدد بكارثة طبيعية.

ووفق ما ذكرته المهمة الأوروبية في البحر الأحمر في بيان، الخميس الماضي، فإن الناقلة "سونيون" التي ترفع علم اليونان وهوجمت بالبحر الأحمر تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن الناقلة "سونيون" التي هوجمت بالبحر الأحمر تشكل خطرا بيئيا.

وحينذاك، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن طاقم السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان وتعرضت لهجوم بالبحر الأحمر غادرها.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري أشارت في بداية الأمر، إلى أنه تم رصد حريق في البحر على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن ويعتقد أنه مرتبط بتدمير زورق مسير.

أسبيدس المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر سونيون تسرب للنفط البنتاجون اليونان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط طائرة مجهولة بسبب عطل فني في محافظة دير الزور السورية

إعلان

إعلان

تكلفتها 225 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير اللوحات المعدنية للسيارات - مستند
أمطار خفيفة وغيوم على القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
التعليم تكشف حقيقة إرجاء تعديلات المواد الدراسية للعام الدراسي 2025-2026
بيان حكومي ينفي ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في مصر