المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر: لم نرصد تسربًا للنفط من الناقلة "سونيون"

وكالات

قالت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر "أسبيدس"، اليوم الأربعاء، إنها لم ترصد تسربا للنفط من الناقلة "سونيون" بالبحر الأحمر.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن السفينة "سونيون" التي استهدفها الحوثيون، بدأت تسرب نفطا "على ما يبدو" قبالة سواحل اليمن.

وأكد البنتاجون في بيانه، على أن استهداف الحوثيين لسفينة "سونيون" يهدد بكارثة طبيعية.

ووفق ما ذكرته المهمة الأوروبية في البحر الأحمر في بيان، الخميس الماضي، فإن الناقلة "سونيون" التي ترفع علم اليونان وهوجمت بالبحر الأحمر تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن الناقلة "سونيون" التي هوجمت بالبحر الأحمر تشكل خطرا بيئيا.

وحينذاك، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن طاقم السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان وتعرضت لهجوم بالبحر الأحمر غادرها.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري أشارت في بداية الأمر، إلى أنه تم رصد حريق في البحر على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن ويعتقد أنه مرتبط بتدمير زورق مسير.