واشنطن تفرض عقوبات على منظمات ومستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف بالضفة

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد منظمة "هاشومير روش" الإسرائيلية بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عنف المستوطنين يسبب معاناة إنسانية شديدة ويقوض أمن إسرائيل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، فرض عقوبات على رقيب سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الضابط الإسرائيلي السابق الذي فرضت عليه عقوبات متورط في أعمال قتل في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها ستقيد منح التأشيرات لعدد آخر من الإسرائيليين لتورطهم في تقويض الأمن في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.