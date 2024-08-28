سفير الصومال بالقاهرة: وصول قوات ومعدات مصرية لمقديشو خطوة مهمة

وكالات

قال سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، إن وصول المعدات والقوات المصرية إلى مقديشو هي خطوة مهمة للتعاون الدفاعي بين البلدين.

وثمن سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

يأتي ذلك تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.

وأشاد السفير الصومالي بهذه الخطوة الهامة، والتي تعد أولى الخطوات العملية؛ لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية، التي عقدت بالقاهرة مؤخرًا بين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال.

وأكد السفير الصومالي أن مصر لم تتوانى يومًا عن دعم الأشقاء وخاصة الصومال، موضحًا أن مصر بذلك ستكون أولى الدول، التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية,