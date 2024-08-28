إعلان

BBC

سفير الصومال بالقاهرة: وصول قوات ومعدات مصرية لمقديشو خطوة مهمة

06:18 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، إن وصول المعدات والقوات المصرية إلى مقديشو هي خطوة مهمة للتعاون الدفاعي بين البلدين.

وثمن سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

يأتي ذلك تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.

وأشاد السفير الصومالي بهذه الخطوة الهامة، والتي تعد أولى الخطوات العملية؛ لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية، التي عقدت بالقاهرة مؤخرًا بين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال.

وأكد السفير الصومالي أن مصر لم تتوانى يومًا عن دعم الأشقاء وخاصة الصومال، موضحًا أن مصر بذلك ستكون أولى الدول، التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية,

سفير الصومال في القاهرة المعدات والوفود العسكرية قوات حفظ السلام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات ومستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف بالضفة

إعلان

إعلان

تكلفتها 225 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير اللوحات المعدنية للسيارات - مستند
أمطار خفيفة وغيوم على القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
التعليم تكشف حقيقة إرجاء تعديلات المواد الدراسية للعام الدراسي 2025-2026
بيان حكومي ينفي ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في مصر