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قوات الاحتلال تشن غارة على البقاع الغربي شرق لبنان

06:11 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

الطيران الحربي لجيش الاحتلال أرشيفية

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(وكالات)

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت البقاع الغربي في شرق لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في الغارة مرتفعات "تومات_نيحا" في البقاع الغربي، بحسب ما أعلنت قناة" المنار"المحلية التابعة لحزب الله.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم محيط منطقة "القبع" في بلدة "مركبا" في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية والضوئية بهدف إشعال الحرائق.

ونعى حزب الله اللبناني أحد عناصره من مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 461 قتيلا .

وشهدت أجواء جنوب لبنان اليوم تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير الإسرائيلي .

الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارة على البقاع الغربي المدفعية الإسرائيلية قوات الاحتلال
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