الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدات جنوب لبنان

لبنان - (أ ش أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الحي الشمالي في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا في قضاء صور جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى إشتعال النيران في كروم الزيتون، وفي مساحات زراعية واسعة.

وعملت وحدات الجيش اللبناني، مع فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على السيطرة على الحريق.

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جيش الاحتلال أغار بمسيرة على بلدة العديسة ، وقصف فوسفوري على أطراف بلدة مركبا في مرجعيون بمحافظة النبطية.