اليمن:مصرع 33 شخصا وفقدان آخرين جراء سيول وانهيارات صخرية

اليمن - (أ ش أ)

أعلنت مصادر محلية يمنية وفاة 33 شخصا على الأقل إلى جانب عدد من المفقودين، جراء السيول والانهيارات الصخرية التي شهدتها مديرية ملحان بمحافظة المحويت خلال الساعات الماضية.

ووفقا لقناة "اليمن" الفضائية، فقد أسفر انفجار خزان مياه يقع على ربوة مرتفعة عن منازل المواطنين بمديرية ملحان عن وقوع عدد من الضحايا،إضافة إلى أن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن انفجار الخزان أدى أيضا إلى جرف 12 منزلا وثمان سيارات وأربعة محال تجارية وانقطاع كامل للخطوط المؤدية إلى المديرية.