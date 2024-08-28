خلال زيارته لبرلين...ستارمر يستبعد عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ)

استبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى بشكل قاطع، وذلك خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ستارمر في برلين، إن بريطانيا تسعى، بعد سنوات من حكم المحافظين، إلى إنشاء بداية جديدة في العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، قال ستارمر إن "هذا لا يعني التراجع عن بريكست (المصطلح الشائع للتعبير عن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي) أو الانضمام مجددًا إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الداخلية".

كما استبعد ستارمر أيضًا برنامج التنقل الشبابي (Youth Mobility Scheme)، الذي تسعى ألمانيا إلى تعميمه على كل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا. وقال: "ليس لدينا خطط لإطلاق برنامج للتنقل الشبابي، ولكن لدينا خطط لتعزيز العلاقات".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن موقفه لم يتغير في شيء منذ انتخابه في بداية يوليو، وذلك ردا على ادعاءات المعارضة من المحافظين بأنه يسعى لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي.

وبدوره، أكد المستشار الألماني شولتس أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي جيدة مشيرا إلى أن الشعب في المملكة المتحدة اتخذ قرارًا تاريخيًا في عام 2016، وقال إن الصداقة الوثيقة ستظل قائمة بين الجانبين، وأن هناك رغبة في مواصلة تعزيز جميع جوانب هذه العلاقات.