الجيش الروسي يحرر بلدة كاميشيفكا ويستهدف قوات أوكرانية في 13 منطقة بسومي

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهداف 7 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 13 منطقة بمقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حررت بلدة كاميشيفكا في دونيتسك، وتواصل التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، مشيرة إلى استهداف مواقع وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق روزوفكا ودروزبا وجرودوفكا ودزيرجينسك وكارلوفكا وجاليتسينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، وسيارتين، وعددا من المدافع الميدانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت في مناطق أليسوفكا وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، تجمعات ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 165 جنديًا و9 مركبات، وتم تدمير مستودع للوقود.

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وفي تورسكوي، سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي ستيلماخوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 490 عسكريًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و3 مركبات، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "RAK-SA-12" كرواتية الصنع، ورادارا أمريكيا مضادا للمدفعية من طراز "AN/TPQ-36".

وأشارت الوزارة إلى سيطرة وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جريجوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا وزاليزنيانسكوي وستوبوتشكي وكاربوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 690 فردًا عسكريًا، و21 مركبة، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف 7 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 13 منطقة بمقاطعة سومي.

ولفتت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية صدت 8 هجمات من مجموعات هجومية معادية في اتجاه بوركي وكورينيفو وكريميانو ومالايا لوكنيا، بالإضافة إلى إحباط هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه سبالوني، وأولغوفكا، وروسكايا كونوبيلكا، ما أسفر عن سقوط نحو 75 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتدمير دبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، واستسلام 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.