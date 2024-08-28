وفاة 33 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة شمالي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، وفاة 33 شخصًا جراء سيول الأمطار والانهيارات الصخرية التي تشهدها مديرية ملحان التابعة لمحافظة المحويت بشمالي البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية عن علي الزيكم أمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت قوله إن الأمطار والسيول التي تدفقت على مديرية ملحان خلال الساعات الماضية أدت إلى تدمير 28 منزلا ووفاة 33 مواطنا تم العثور على جثثهم حتى اللحظة.

وأشار إلى أن هناك عددا آخر في عداد المفقودين إضافة إلى تصدع 200 منزل وجرف خمس سيارات.

وأكد أن السلطة المحلية والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة يبذلون جهودا حثيثة للبحث عن المفقودين في مديرية ملحان، نتيجة الانهيارات الصخرية على منازل المواطنين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المديرية.

وأردف بالقول"إن العمل جار في فتح الطرق والوصول إلى الأماكن المتضررة بفعل الانهيارات الصخرية".

وأكد الزيكم أنه سيتم توفير المواد الإيوائية والغذائية الطارئة للأسر المتضررة بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، داعيا إلى تكامل الجهود لمساندة قيادة المحافظة في التدخل العاجل لإغاثة المتضررين ومعالجة آثار وأضرار السيول في المديرية.

وازداد معدل هطل الأمطار، منذ أواخر يوليو الماضي، في عدد من المحافظات اليمنية ما أدى إلى تضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفقاً للأمم المتحدة.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء الصراع الذي يشهده منذ نحو 10 سنوات ما أدى إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن الأمطار والسيول.