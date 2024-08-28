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واشنطن وسول تبحثان جهود قطع التمويل غير القانوني لكوريا الشمالية

01:55 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية ونائب المبعوث النووي للولايات المتحدة ناقشا سبل العمل معا لقطع التمويل عبر القنوات التي تتهرب من العقوبات على كوريا الشمالية، مثل الأنشطة السيبرانية غير القانونية ونقل البضائع من سفينة إلى سفينة.

وجرت المحادثات في نيويورك، بين المدير العام لسياسات شبه الجزيرة الكورية، لي جون-إيل، ونائب الممثل الخاص لكوريا الشمالية، سيث بيلي، قبل ندوة تناولت التهديدات السيبرانية الكورية الشمالية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وناقش الجانبان جهود التنسيق لإيقاف الأنشطة السيبرانية لكوريا الشمالية، ومنعها من إرسال عمالها إلى الخارج، ونقل النفط المكرر من سفينة إلى أخرى في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضا على الاستعداد الكامل لأي استفزازات محتملة من قبل بيونج يانج ومواصلة التنسيق الوثيق فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا.

كوريا الجنوبية سول كوريا الشمالية
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