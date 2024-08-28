إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار "آيندهوفن" الهولندي

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت إدارة مطار "آيندهوفن"، ثاني أكبر مطارات هولندا، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية، في المطار، بسبب خلل في شبكة الانترنت، طبقا لما ذكرته إدارة المطارعلى موقعها الالكتروني.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" إن العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خفر السواحل والدرك الهولندي، المسؤول عن حماية الحدود، أبلغت أيضا عن أعطال في أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت الوكالة أن نظام الاتصالات الوطني بمختلف أنحاء البلاد لخدمات الطوارئ، توقف أيضا، لكن رقم الطوارئ وهو 112، مازال سليما.

ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كانت تلك المشكلات، لها صلة بتلك التي شهدها مطار "آيندهوفن"

وذكر متحدث باسم المطار أن عمليات مكثفة تجرى لإصلاح المشكلة. وقال المطار في موقعه الالكتروني "لم يتضح بعد موعد إصلاح العطل".