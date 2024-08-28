الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى السعودية لمتابعة العملية الإسرائيلية شمالي الضفة

رام الله - ( د ب أ)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى أرض الوطن بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن القرار جاء لـ "متابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة العربية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم، أسفرت حتى عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين وإلحاق تدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

ووفق الوكالة، "فرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها".