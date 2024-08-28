قوات الاحتلال تُخطر بهدم 8 منازل شرقي بيت لحم

رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت، اليوم الأربعاء، بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء في قرية المالحة في قرية زعترة شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن رئيس المجلس القروي في المالحة مراد جدال قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، تتراوح مساحتها بين 80 إلى 120 متر مربع .

وأشار إلى أن "الاحتلال يهدد بهدم نحو 3000 منزل ومنشأة في المالحة، وفق مخطط استعماري يقوده وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش".

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "سلطات الاحتلال سلمت يوم أمس ما مجموعه 10 إخطارات بالهدم في المنطقة ذاتها، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل باعتبار هذه المنطقة مصنفة باء".

ولفتت إلى أنها "تنظر بخطر إلى شروع سلطات الاحتلال بإنفاذ قراراتها في هذه المنطقة"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء يستهدف ما مجموعه 167 كم (3%) من مجمل مساحة الضفة الغربية".