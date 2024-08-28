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هيكلة الثانوية العامة.. وزير التعليم: النظام الجديد استند لقواعد علمية بمراجعة خبراء

12:12 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

محمد عبداللطيف وزير التعليم الفني

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كتب-محمد فتحي:

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

وتحدث الوزير خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء.

ولفت إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فd الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة.

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محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الثانوية العامة
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