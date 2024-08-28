أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب.. رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى ألمانيا

برلين - (د ب أ)

يصل كير ستارمر إلى ألمانيا اليوم الأربعاء في أول زيارة له بصفته رئيس وزراء بريطانيا، بعد سبعة أسابيع من توليه المنصب.

ومن المقرر أن يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، بعرض عسكري أمام المقر الرئاسي في العاصمة الألمانية صباح اليوم الأربعاء.

كان السياسيان المعتدلان قد التقيا شخصيا مرتين بالفعل منذ تولي ستارمر المنصب في بداية يوليو، في قمة الناتو في واشنطن وفي قمة الجماعة السياسية الأوروبية في إنجلترا.

وتهدف زيارة ستارمر إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الألمانية البريطانية.

وانتظر سلف ستارمر، ريشي سوناك، 18 شهرا قبل أن يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى برلين في أبريل من هذا العام. وفي ذلك الوقت، اتفق سوناك وشولتس على إعلان مشترك لتعميق التعاون في مجالات الأمن والدفاع.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020، ولكنها، مثل ألمانيا، عضو في الناتو، ومجموعة السبع الصناعية الكبرى، ومجموعة العشرين لأكبر القوى الاقتصادية في العالم.