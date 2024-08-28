تستمر عدة أيام.. الاحتلال يعلن بدء عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق ضد المقاومة الفلسطينية، في شمال الضفة الغربية، التي من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

وتتركز العملية بالأساس في منطقة طولكرم، لكن القوات الإسرائيلية تجري أيضا عمليات في مدينة جنين ومخيم الفارعة، بالقرب من مدينة طوباس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عشرة فلسطينيين استشهدوا حتى الآن في اشتباكات وغارات جوية بطائرات بدون طيار.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال العديد من الفلسطينيين المطلوبين، في خضم العملية العسكرية.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قد أعلنت في وقت سابق مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال عملية عسكرية موسعة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.