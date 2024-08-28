9 شهداء في عملية عسكرية إسرائيلية موسعة شمال الضفة الغربية

تل أبيب/رام الله-(د ب أ):

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية موسعة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان استشهدوا في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، على مركبة في قرية صير جنوب شرق مدينة جنين شمال الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه "انتشلت 3 شهداء من داخل المركبة التي تم قصفها بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين".

وكان فلسطينيان استشهدا وأصيب آخرون في وقت سابق برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المدينة.

في غضون ذلك، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم نتيجة قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، حسبما نقلت وفا عن مصادر طبية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق: "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم". ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، اندلعت اشتباكات مسلحة.

وأفادت وفا بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت جنين. وذكرت الوكالة وصحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفيات في كلا المدينتين.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.