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جيش الاحتلال يطوق مستشفيات جنين وطولكرم ويمنع وصول المصابين للعلاج

06:41 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طوق جميع المستشفيات في مدينتي جنين وطولكرم، مانعًا المصابين من التوجه إليها لتلقي العلاج. يأتي هذا الإجراء ضمن عملية عسكرية موسعة تشهدها المنطقة، حيث تستمر قوات الاحتلال في تصعيد هجماتها ضد المدنيين.

التقارير المحلية تشير إلى أن القصف والعمليات العسكرية أدت اليوم إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة. وتأتي هذه الإجراءات العسكرية كجزء من حملة أوسع تهدف إلى محاصرة المناطق المصابة ومنع وصول المصابين إلى الرعاية الطبية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يطوق مستشفيات جنين وطولكرم يمنع وصول المصابين للعلاج
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