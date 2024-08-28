الهلال الأحمر: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لسيارة في جنين



وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار التصعيد المتواصل ضد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشهد تزايدًا في وتيرة الغارات والهجمات.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أدى إلى تدمير السيارة بشكل كامل واستشهاد من كانوا بداخلها، مما أسفر عن حالة من الغضب والتوتر بين أهالي المنطقة. تأتي هذه الجريمة كجزء من سلسلة الاعتداءات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط دعوات متزايدة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.