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BBC

الهلال الأحمر: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لسيارة في جنين

05:42 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار التصعيد المتواصل ضد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشهد تزايدًا في وتيرة الغارات والهجمات.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أدى إلى تدمير السيارة بشكل كامل واستشهاد من كانوا بداخلها، مما أسفر عن حالة من الغضب والتوتر بين أهالي المنطقة. تأتي هذه الجريمة كجزء من سلسلة الاعتداءات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط دعوات متزايدة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 فلسطينيين قصف سيارة جنين
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