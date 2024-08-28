قصف إسرائيلي يستهدف مخيمات نور شمس وطوباس في الضفة الغربية



وكالات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع العملية العسكرية الواسعة التي ينفذها في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل. استهدف القصف مخيم نور شمس شرق طولكرم ومخيم طوباس، مما أدى إلى تصاعد التوترات واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية تأتي وسط تصاعد العنف والتوتر في المنطقة، حيث يعاني السكان من تداعيات القصف والاعتداءات المتواصلة. لم تتضح بعد تفاصيل الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في أكثر من موقع بالضفة الغربية.