شهداء ومصابون جراء قصف جيش الاحتلال لمنازل في حي تل الهوى جنوب غزة



وكالات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل مدنيين في حي تل الهوى جنوب غرب غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

القصف أدى إلى دمار كبير في المنازل المستهدفة، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

تأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين. فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للمصابين، وسط تنديد دولي متزايد بالاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين.