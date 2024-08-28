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BBC

جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية بمشاركة سلاح الجو

01:46 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في عدة مواقع شمالي الضفة الغربية، بمشاركة مئات الجنود إلى جانب سلاح الجو، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تركزت العمليات في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين ونابلس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية قامت بتنفيذ مداهمات وعمليات تفتيش في مواقع متعددة، حيث تم استهداف مناطق تعتبر "معاقل للمقاومة الفلسطينية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية بمشاركة سلاح الجو
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