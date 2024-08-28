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مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني

01:40 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

المملكة العربية السعودية

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الرياض-( د ب أ):

دعت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"الكارثة الإنسانية" التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

وشدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، على "الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والتحريضية، والاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم"، داعيا المجتمع الدولي "لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية".

المملكة العربية السعودية مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي وقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني
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